В Башкирии брошенный матерью на улице двухлетний ребенок получил обморожение

УФА, 11 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Башкирии, оставившей двухлетнего ребенка на улице ночью. Несовершеннолетний получил обморожение, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), по факту причинения двухлетнему ребенку тяжкого вреда здоровью в результате обморожения", - говорится в сообщении.

Ребенка обнаружили ночью во дворе частного дома, где он проживает с матерью. Мальчик был без верхней одежды, с признаками общего переохлаждения и обморожения некоторых частей тела, сейчас ему оказывается медицинская помощь, добавили в СК. Следователи опрашивают мать ребенка и других родственников, изучают условия проживания семьи, в ходе расследования действиям женщины будет дана правовая оценка.

В Минздраве Башкирии ТАСС уточнили, что состояние ребенка оценивается как тяжелое. "Его состояние на сегодня оценивается как тяжелое, но стабильное. Принято решение о его переводе в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу. Его переведут сегодня", - сообщили в ведомстве.​

В новость внесены изменения (13:28 мск) - добавлен комментарий регионального Минздрава о состоянии ребенка.