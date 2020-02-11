В Кургане водитель протащил на движущейся машине инспектора ГИБДД и устроил ДТП

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Лишенный прав водитель протащил на своей машине в центре Кургана инспектора ГИБДД и устроил аварию. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть от граждан поступила информация о том, что на Омской улице замечен автомобиль, за рулем которого, предположительно, находится пьяный водитель. Прибыв по адресу, полицейские обнаружили машину и попросили ее владельца остановиться. "Подойдя к притормозившей автомашине, один из инспекторов открыл водительскую дверь и попытался извлечь ключ из замка зажигания. В это время мужчина нажал на педаль газа. Автомобиль начал движение и, резко увеличив скорость, протащил полицейского по асфальту", - сказала Волк.

Полицейские продолжили преследование водителя, который, маневрируя по улицам города, подверг риску жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Нарушителя задержали после того, как его машина врезалась в дерево. "Выяснилось, что мужчина сел за руль, будучи лишенным права управлением транспортным средством. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - добавила представитель МВД.

Нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и токсического опьянения. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.6 ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"), 12.7 ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"), 12.12 ("Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика"), 12.15 ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"), 12.25 ("Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства") и 12.26 ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") КоАП РФ.

Кроме того, полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2, ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").