СК подтвердил возбуждение дела о взяточничестве в отношении бывшего судьи в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мирового судьи в Республике Дагестан, который подозревается в получении взятки и незаконном обороте боеприпасов. Об этом сообщается на сайте республиканского Следственного управления СК РФ.

Ранее ТАСС источник в правоохранительных органах республики сообщил, что в отношении мирового судьи судебного участка № 85 Хасавюртовского района в отставке Хамида Атаева возбуждено дело о взяточничестве и незаконном обороте боеприпасов.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мирового судьи судебного участка № 85 Хасавюртовского района в отставке Хамида Атаева, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот боеприпасов")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, его задержали при получении взятки в размере 10 тыс. рублей от директора Боташюртовской школы.

"Кроме этого, Атаев незаконно приобрел и хранил в своем служебном кабинете патроны различного калибра в количестве более 100 штук, которые были обнаружены сотрудниками УФСБ России по республике в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий", - добавили в пресс-службе.