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В ДТП в Туве два человека погибли и девять пострадали

Среди получивших травмы есть трое несовершеннолетних
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© Егор Алеев/ТАСС, архив

ТАСС, 11 февраля. Два человека погибли, еще девять получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Улуг-Хемском районе Тувы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"Два человека погибли, пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних детей", - сказали в региональном главке МВД.

ДТП произошло на 949-м километре автодороги "Енисей". По предварительным данным, автомобиль Toyota Premio выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corona Premio. Погибли два пассажира Toyota Corona Premio. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Улуг-Хемского района.

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Тыва
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