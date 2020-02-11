СМИ: командир самолета авиакомпании Pegasus Airlines потерял сознание в полете

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Командир самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines потерял сознание во время полета, воздушное судно посадил второй пилот. Об этом сообщает во вторник телеканал NTV.

По его данным, инцидент произошел на совершавшем рейс Вена - Стамбул самолете Boeing 737-82R незадолго до посадки в аэропорту им. Сабихи Гекчен. Второй пилот сообщил наземным службам о произошедшем и самостоятельно посадил борт. После посадки карета скорой помощи отвезла командира самолета в больницу.