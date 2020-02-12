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Во Владивостоке одноклассники напали на десятилетнюю девочку

Полиция проводит проверку

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля. /ТАСС/. Полиция Владивостока проводит проверку по сообщению бабушки о нападении на ее десятилетнюю внучку в школе. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"В дежурную часть отдела полиции №6 (Советский район) поступило сообщение местной жительницы о том, что ее внучка получила телесные повреждения в результате конфликта с одноклассниками. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку. Инспекторами по делам несовершеннолетних опрашиваются участники инцидента", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе городского ОМВД, пострадавшая учится в четвертом классе. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда, причиненного ее здоровью.

Теги
РоссияПриморский край
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