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Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Ивановом

Всего в микроавтобусе находились 14 пассажиров

ТАСС, 12 февраля. Шесть человек пострадали в результате опрокидывания пассажирского микроавтобуса Fiat вблизи села Бакшеево Фурмановского района Ивановской области. Водитель автобуса не справился с управлением, сообщила ТАСС замначальника пресс-службы УМВД региона Ирина Лебедева.

"В районе населенного пункта Бакшеево автобус марки Fiat, следовавший по маршруту Иваново - Плес, не справился с управлением и съехал в кювет. По предварительной информации, пострадали шесть человек, характер травм уточняется", - сказала Лебедева.

Она уточнила, что всего в микроавтобусе находились 14 пассажиров, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие являются рабочими. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Теги
РоссияИвановская область
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