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Маршрутка и автомобиль скорой помощи столкнулись в Брянске

По предварительной информации, пострадали шесть человек

ТАСС, 12 февраля. Маршрутный микроавтобус и автомобиль скорой помощи столкнулись в Фокинском районе Брянска. По предварительной информации, пострадали шесть человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по Брянской области.

"Маршрутка и скорая столкнулись. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Информация уточняется", - сказала собеседница агентства.

Автомобиль скорой ехал с включенными проблесковыми маячками, уточнили ТАСС в пресс-службе УГИБДД. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.

Теги
РоссияБрянская область
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