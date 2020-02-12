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Волгоградец получил смертельные травмы при спуске на тюбе с Мамаева кургана

Надувные сани врезались в кирпичную кладку инженерных коммуникаций

ВОЛГОГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Молодой мужчина погиб при катании на надувной подушке со склона Мамаева кургана в Волгограде. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель руководителя Следственного отдела по Центральному району Волгограда Следственного управления СК РФ по Волгоградской области Владимир Суров.

"Молодая пара спускалась на надувной подушке с южного склона Мамаева кургана, спуск был несанкционированным. Парень сидел впереди, надувная подушка въехала в кирпичную кладку на месте выхода подземных инженерных коммуникаций на поверхность. Это произошло во вторник днем, сегодня утром в больнице от полученных травм 24-летний мужчина скончался. Девушка госпитализирована, однако ее жизни ничего не угрожает" - рассказал Суров.

Он уточнил, что несанкционированный спуск с южного склона, с которого люди катались на санках, лыжах, ледянках, надувных подушках, в настоящее время засыпан песком.

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