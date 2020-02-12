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В Москве задержали экс-полицейского, сбежавшего после приговора по делу о гибели человека

Бывшего сотрудника полиции приговорили к полутора годам лишения свободы за халатность, которая привела к гибели задержанного при пожаре в отделе полиции

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали своего бывшего коллегу, скрывшегося после приговора по делу о гибели человека при пожаре в отделе ОВД по Пресненскому району Москвы. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, экс-полицейский был приговорен к полутора годам колонии за халатность, ему удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск.

"Днем 11 февраля в 3-м Самотечном переулке был задержан Филипп Веденкин, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказал источник. В марте 2019 года он был приговорен к полутора годам лишения свободы, суд признал его виновным в халатности, которая привела к гибели задержанного при пожаре в отделе полиции. Источник не смог уточнить, каким образом Веденкин оказался на свободе.

Вечером 8 апреля 2016 года в помещении для содержания административно-задержанных ОВД Пресненского района ГУ МВД России по Москве произошло возгорание. 33-летний житель столицы, ранее задержанный и доставленный в отдел полиции, получил 90% ожогов тела и умер в больнице.

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Россия
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