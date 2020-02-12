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Источник: в Дагестане арестовали помощника городского суда по делу о серии взяток

Подозреваемый пробудет под стражей два месяца

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Помощник судьи Каспийского городского суда Республики Дагестан подозревается в получении взяток, возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в силовых структурах Дагестана.

"Помощник судьи Каспийского городского суда Абдусалам Магомедов подозревается в восьми эпизодах получения взятки в составе организованной группы. Он был задержан в рамках уголовного дела о получении взятки, суд по ходатайству следствия арестовал его на два месяца", - сообщил собеседник, не уточнив сумму взяток.

По его словам, в домах и на местах работ фигурантов уголовного дела в Махачкале и Каспийске проведены обыски.

"Кроме того, в деле фигурируют лица, имеющие особый порядок возбуждения уголовного дела [судьи]. По ним материалы направлены в Высшую квалификационную коллегию судей России", - добавил источник.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов республики и Каспийского городского суда ТАСС пока не располагает.

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