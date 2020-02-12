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В Брянске осудили пожизненно сотрудника спецсвязи, застрелившего двух сослуживцев

В сентябре прошлого года мужчина незаконно завладел оружием своих сослуживцев и убил двух из них, а затем похитил из служебного помещения около 14 млн рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к пожизненному заключению сотрудника спецсвязи, застрелившего двух сослуживцев в Брянске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказали в СК.

31-летний водитель-фельдъегер спецсвязи признан виновным в совершении убийства, сопряженного с разбойным нападением, разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Вечером 19 сентября 2019 года мужчина незаконно завладел служебным оружием своих сослуживцев и убил двух из них, похитил из служебного помещения 13 млн 925 тыс. рублей и оружие. Чтобы скрыть убийство он забрал носитель информации с записями камер видеонаблюдения из служебного помещения и совершил неудачную попытку поджога отдела, после чего скрылся. По дороге домой злоумышленник выбросил свои вещи и носитель информации с видеозаписями, а похищенные деньги и оружие спрятал на территории своего домовладения. Позже следователи обнаружили одежду обвиняемого и похищенное.

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РоссияБрянская область
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