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Стрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда

Пожертвования родственникам погибших при стрельбе в ТЦ в Таиланде превысили $1,7 млн

Дополнительная компенсация от правительства королевства, предназначенная семьям погибших, составит $32,1 тыс.

БАНГКОК, 13 февраля. /ТАСС/. Жители Таиланда пожертвовали более 53 млн батов ($1,7 млн) родственникам погибших в результате стрельбы в торговом центре "Терминал-21" в городе Накхонратчасима. Об этом в четверг сообщил портал The Thaiger.

Дополнительная компенсация от правительства королевства, предназначенная семьям погибших, составит миллион батов ($32,1 тыс.). Кроме того, власти Накхонратчасимы предоставят по 300 тыс. батов ($9,6 тыс.) родственникам погибших в качестве первоначальной помощи.

Вместе с тем торговый центр "Терминал-21" снова открылся. В четверг утром тысячи людей собрались внутри здания, чтобы помолиться и сделать подношения 219 монахам - традиция, которая должна принести удачу и избавить от всего плохого. Владелец здания объявил, что не будет брать плату за февраль с арендаторов помещений и торговых точек.

8 февраля 32-летний военнослужащий армии Таиланда Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере в городе Накхонратчасима, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, военный вновь открыл огонь, убив 29 и ранив 58 человек. Утром 9 февраля преступника ликвидировали силовики на территории торгового комплекса.

Теги
ТаиландСтрельба в ТЦ на северо-востоке Таиланда
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