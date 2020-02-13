В Петербурге экс-чиновник отправлен под домашний арест за взятку в виде скидки на квартиру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник отдела строительства и землепользования администрации Невского района Санкт-Петербурга Юрий Смирнов, задержанный по подозрению в получении взятки, отправлен по решению суда под домашний арест, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Невский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Юрия Смирнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Смирнову уже предъявили обвинение, он и его адвокат на суде не возражали против домашнего ареста. По решению суда он пробудет под арестом до 10 апреля.

Смирнов был задержан за получение взятки на этой неделе. Как считают следователи, Смирнов, пока работал в районной администрации, получил от застройщика взятки на общую сумму около 4,5 млн рублей, в том числе около 1 млн рублей в виде скидки на квартиру. Взятка предназначалась за то, чтобы чиновник не создавал препятствий при строительстве нового жилого комплекса в Невском районе города.