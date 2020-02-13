Интервалы движения поездов по салатовой линии метро увеличены из-за пассажира на путях

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена увеличены из-за пассажира на путях. Об этом сообщили в официальном Twitter столичной подземки.

"На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) увеличены интервалы движения поездов из-за пассажира на пути", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, человек упал на рельсы на станции "Марьина роща".

По данным пресс-службы, нет движения поездов от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Трубная". В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

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