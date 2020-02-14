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СК запросил у Канады материалы по делу об уничтожении Ейского детдома в 1942 году

Следственный комитет направил запрос с просьбой предоставить материалы уголовных дел и иных судебных процессов в отношении Гельмута Оберлендера, проверяемого на причастность к преступлению
Описание
© Таисия Воронцова/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к данному преступлению. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"СК РФ направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Канады с просьбой предоставить материалы уголовных дел и иных судебных процессов в отношении Гельмута Оберлендера", - сказала она.

СК расследует уголовное дело по статье УК РФ "Геноцид". Оно было возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, согласно которым члены зондеркоманды СС-10 "а", применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома.

В декабре прошлого года Верховный суд Канады принял решение лишить Оберлендера гражданства за сокрытие факта участия в зондеркоманде СС-10 "а". Он служил переводчиком. В 1940-х и 1960-х годах некоторые переводчики и иные участники зондеркоманды были задержаны и осуждены. Они дали признательные показания. Оберлендеру удалось скрыться сразу же после капитуляции Германии, он смог избежать уголовной ответственности.

Петренко отметила, что сейчас СК устанавливает все обстоятельства его участия в составе зондеркоманды. В Следственном комитете ссылаются на то, что в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности и не имеют срока давности.

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