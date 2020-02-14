В Москве мужчина ранил ножом трех родственников

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Мужчина напал с ножом на трех членов своей семьи в квартире на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД.

"Примерно в 06:40 пришло сообщение о том, что неизвестный нанес ножевые ранения троим родственникам в квартире на Ленинградском проспекте. Прибывшими сотрудниками полиции он был задержан. Сейчас пострадавших осматривают врачи, проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшие приходятся мужчине мамой, бабушкой и дедушкой.