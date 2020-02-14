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Петербургский депутат, задержанная за мошенничество, отправлена под домашний арест

Меру пресечения Галине Ившиной избрали до 10 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест муниципального депутата из Санкт-Петербурга Галину Ившину, задержанную по делу о мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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"Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Галины Ившиной, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении. Под арестом депутат пробудет до 10 апреля.

О раскрытии преступной схемы в СК сообщили на этой неделе. По версии следствия, депутат, которая одновременно занимала должность заместителя директора центра комплексного социального обслуживания населения, ее сын и еще одна фигурантка дела фиктивно трудоустраивали в органы соцобслуживания людей, а деньги, выделенные им на зарплату, похищали. Следователи считают, что им удалось похитить не менее 16 млн рублей, все трое стали фигурантами дела о мошенничестве.

Ившина работает в органах соцзащиты Красносельского района города с 1990 года, имеет госнаграды и является депутатом от партии в муниципальном округе Юго-Запад. Ее сын Станислав Ившин ранее также был отправлен судом под домашний арест, еще одной фигурантке дела продлили срок задержания на 72 часа, решение о мере пресечения по ней пока не принято.

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РоссияСанкт-Петербург
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