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На Украине открыли дело по факту задержания пограничниками РФ судна в Азовском море

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова маломерное судно, предположительно, с браконьерами
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© Валерий Матыцин/ТАСC, архив

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Прокуратура на Украине открыла уголовное дело по факту задержания российскими пограничниками украинского судна в Азовском море, экипаж которого подозревают в незаконном рыбном промысле. Об этом сказано в сообщении так называемой прокуратуры Крыма (входит в структуру украинской прокуратуры).

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"Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе начато уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины", - сказано в сообщении. Дело заведено "по факту незаконного захвата сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ украинского судна с четырьмя лицами на борту", уточняется в нем.

Ранее в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым сообщили, что российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова маломерное судно, предположительно, с браконьерами. На борту находились четверо граждан Украины, но без документов, удостоверяющих личности. Капитан судна не выполнил законного требования пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. Команда была доставлена в порт Керчи. Капитан признал факт незаконной добычи рыбы.

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