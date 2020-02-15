Российский сенатор не видит перспектив следствия на Украине после задержания судна в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное на Украине после задержания российскими пограничниками судна с рыбаками из этой страны в Азовском море, не имеет перспектив, заявил в субботу ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая подчиняется офису генпрокурора Украины, в субботу открыла уголовное дело "по факту незаконного захвата сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ украинского судна с четырьмя лицами на борту" после задержания украинских рыбаков в Азовском море, признавших участие в незаконном рыбном промысле.

"Так называемой "прокуратуре Автономной Республики Крым" надо демонстрировать какую-то работу. Нашли повод, решили о себе напомнить. Напомнили, возбудили уголовное дело. "То, что это не будет иметь никаких последствий, - все прекрасно понимают, в том числе сама "прокуратура", - сказал Цеков.

Он добавил, что не сомневается в законности задержания признавшихся в браконьерстве граждан Украины. "Я исключаю вообще какое-то незаконное задержание. У нас к вопросам соблюдения законности в акватории не только Азовского, но и Черного моря относятся очень щепетильно. Убежден, что задержание украинского судна было правильным. Насколько мне известно, и сами рыбаки признались, что зашли в тот район, в который по закону заходить не имели права", - отметил сенатор.

Ранее в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым сообщили, что российские пограничники задержали в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова маломерное судно, предположительно, с браконьерами. На борту находились четверо граждан Украины, но без документов. Капитан судна не выполнил законного требования пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. Команду доставили в порт Керчи, капитан признал факт незаконной добычи рыбы.