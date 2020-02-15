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Пять человек пострадали в ДТП на мосту через Волгу в Волгограде

Среди них двое детей

ВОЛГОГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы в аварии на мосту через Волгу в Волгограде. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительным данным, в 17:50 42-летний водитель Toyota Camry, следуя по автодороге Волгоград - Волжский, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi, под управлением 38-летнего водителя, который следовал во встречном направлении. В результате ДТП пострадали пять человек: водитель Toyota, а также водитель и пассажиры Audi, включая двух несовершеннолетних 2013 и 2015 годов рождения", - сообщили в управлении.

По данным комитета здравоохранения области, у двоих пострадавших травмы головы. Один мужчина в реанимации в состоянии комы, женщина в нейрохирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Оба ребенка в состоянии средней степени тяжести с переломами и ушибами.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции.

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РоссияВолгоградская область
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