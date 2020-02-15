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В Петербурге задержали худрука театра "Лицедеи" за ДТП в нетрезвом виде

В результате аварии одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего в пятницу вечером в Петербурге мужчину, виновник ДТП задержан. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"14 февраля в 19:39 мск у дома 82 по Малоохтинскому проспекту водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения принадлежащим ему автомобилем BMW-Х6, совершил наезд на гражданина 1978 года рождения, осуществлявшего ремонт своего автомобиля Geely Emgrand X7, припаркованного у края проезжей части с выставленным знаком аварийной остановки, после чего совершил наезд на указанную иномарку. В результате ДТП пострадавший с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

Отмечается, что подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, речь идет о художественном руководителе и актере театра "Лицедеи" Викторе Соловьеве. В театре "Лицедеи" ТАСС не прокомментировали эту информацию.

Согласно данным на сайте театра "Лицедеи", Соловьев закончил театральную школу Вячеслава Полунина и работает в основанном артистом театре. Вместе с Полуниным Соловьев был одним из организаторов международных фестивалей. Актер снимался в художественных фильмах и сериалах, в том числе в "Убойной силе" и "Тайнах следствия".

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РоссияСанкт-Петербург
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