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В Северной Осетии взяли под стражу экс-прокурора, подозреваемого в убийстве

По данным следствия, с ним проживала погибшая женщина

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 февраля. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему сотруднику прокуратуры республики Северная Осетия - Алания, подозреваемому в совершении убийства. Об этом сообщили в субботу в журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятия подозреваемый был задержан. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, погибшая женщина проживала вместе с подозреваемым в совершении убийства. В следственном управлении добавили, что в ближайшее время 57-летнему мужчине будет предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

В пятницу в следственном управлении сообщили о возбуждении уголовного дела после обнаружения тела женщины в Пригородном районе. 44-летнюю женщину разыскивали с 4 января 2020 года. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, тело было обнаружено во дворе дома экс-прокурора.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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