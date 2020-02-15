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Две ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа

Ранее сообщалось о сиренах воздушной тревоги прозвучавших в прилегающих к сектору Газа районах

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 февраля. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу две ракеты по Израилю. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После срабатывания сирен ПВО в южной части Израиля сообщаем, что две ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении. Ранее военные проинформировали, что сирены прозвучали в районе поселения Киссуфим в южной части Израиля близ границы с Газой.

В предыдущий раз палестинские радикалы выпустили ракету по территории еврейского государства из Газы в ночь на 12 февраля. По оценкам израильской государственной радиостанции "Кан", за январь по Израилю из сектора было выпущено 25 ракет и минометных снарядов.

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