{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Пензе пострадали семь человек

Среди травмированных есть дети

ПЕНЗА, 16 февраля. /ТАСС/. Автомобиль Chevrolet столкнулся с маршрутным такси в Пензе. В результате ДТП пострадали семь человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

ДТП произошло в воскресенье около 14:40 мск на перекрестке улиц Красной и Свердлова в центре Пензы.

"Столкнулись автомобиль Chevrolet и маршрутное такси, в котором находились семь человек. После ДТП в больницу доставлены семь человек: трое из них - пассажиры маршрутки, среди них есть несовершеннолетний", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, были госпитализированы еще четверо пострадавших из Chevrolet, среди них - двое детей, уточнили в ведомстве.

Теги
РоссияПензенская область
Реклама на ТАСС
Полиция назвала виновника ДТП в Северодвинске
По данным ведомства, им оказался водитель автомобиля Opel Astra, который не выдержал безопасный боковой интервал при обгоне. Там также добавили, что мужчина находился за рулем с признаками алкогольного опьянения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС