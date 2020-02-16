В ДТП в Пензе пострадали семь человек

ПЕНЗА, 16 февраля. /ТАСС/. Автомобиль Chevrolet столкнулся с маршрутным такси в Пензе. В результате ДТП пострадали семь человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

ДТП произошло в воскресенье около 14:40 мск на перекрестке улиц Красной и Свердлова в центре Пензы.

"Столкнулись автомобиль Chevrolet и маршрутное такси, в котором находились семь человек. После ДТП в больницу доставлены семь человек: трое из них - пассажиры маршрутки, среди них есть несовершеннолетний", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, были госпитализированы еще четверо пострадавших из Chevrolet, среди них - двое детей, уточнили в ведомстве.