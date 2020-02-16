СМИ: на юге Франции при крушении туристического самолета погибли четыре человека

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате крушения небольшого туристического самолета в департаменте Аверон на юге Франции. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Info.

Пассажирский самолет, вылетевший из Ангулема, потерпел крушение в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы на аэродроме Ларзак в районе коммуны Крессель. О происшествии в пожарно-спасательную службу и полицию сообщил один из местных фермеров.

По информации источников в полиции, пилот в какой-то момент потерял контроль над управлением воздушного судна, после чего самолет начал снижаться и при соприкосновении с землей загорелся. Пилот и трое пассажиров погибли еще до прибытия на место спасателей. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются.

По факту крушения самолета прокуратура департамента начала расследование. Правоохранители не исключают, что спровоцировать авиакатастрофу могли сильные порывы ветра, которые наблюдаются в воскресенье в регионе.