Одноэтажное здание горит на ж/д станции в Хабаровском крае на площади 1,2 тыс. кв. метров

ТАСС, 17 февраля. Пожар возник в одноэтажном здании на территории железнодорожной станции Амгунь Солнечного района в Хабаровском крае в воскресенье на площади 1,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС.

"Пожар начался в отдельно стоящем одноэтажном здании. Площадь возгорания 1200 кв. метров. В настоящее время пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

На месте работает пожарный поезд. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как уточнили в ГУ МЧС, к моменту прибытия первых пожарных подразделений горела крыша железобетонного одноэтажного административного здания путевой части, была угроза распространения огня на соседний гараж, которая в настоящий момент остановлена. На месте происшествия продолжает работать более 20 человек и пяти единиц техники.

"Станция работает в штатном режиме", - отметили в главке.