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Пожар на ж/д станции в Хабаровском крае ликвидирован

Его площадь составила 1200 кв. м

ХАБАРОВСК, 17 февраля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в административном здании на железнодорожной станции в Солнечном районе Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в понедельник.

Пожар на территории железнодорожной станции Амгунь Солнечного района начался ночью в воскресенье. Возгорание произошло в отдельно стоящем железобетонном одноэтажном административном здании путевой части. Подразделения пожарной охраны незамедлительно выехали на вызов по повышенному номеру. Также к месту происшествия был направлен пожарный поезд РЖД. Горела крыша здания, была угроза распространения огня на соседний гараж, но ее сняли, технику из гаража эвакуировали.

"В 05:22 (22:20 мск) распространение огня удалось остановить, пожар локализован на площади 1200 кв. м. В 10:20 (03:20 мск) пожар был полностью ликвидирован. Всего для ликвидации пожара было задействовано более 20 человек и пять единиц техники", - говорится в распространенном сообщении.

Информация о пострадавших МЧС не поступала. Станция работает в штатном режиме.

Причина возгорания будет установлена в ходе проверки.

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РоссияХабаровский край
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