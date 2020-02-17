В Подмосковье полицейского задержали за изготовление и сбыт амфетамина

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления собственной безопасности подмосковной полиции за сбыт и производство наркотиков задержали оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу. Об этом сообщила в понедельник журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что полицейский вместе со своим знакомым организовали незаконное производство и сбыт психотропного вещества, предположительно амфетамина", - отметила Татьяна Петрова.

Она добавила, что назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудника уволят по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

В свою очередь источник в правоохранительных органах, рассказал ТАСС, что задержанный оперативник варил наркотик в собственной лаборатории и продавал через интернет-магазин.