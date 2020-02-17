{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье полицейского задержали за изготовление и сбыт амфетамина

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина варил наркотик в собственной лаборатории

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления собственной безопасности подмосковной полиции за сбыт и производство наркотиков задержали оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу. Об этом сообщила в понедельник журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что полицейский вместе со своим знакомым организовали незаконное производство и сбыт психотропного вещества, предположительно амфетамина", - отметила Татьяна Петрова.

Она добавила, что назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудника уволят по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

В свою очередь источник в правоохранительных органах, рассказал ТАСС, что задержанный оперативник варил наркотик в собственной лаборатории и продавал через интернет-магазин.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На Кубани мужчину осудили на 12 лет за убийство
Он совершил преступление в 2018 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС