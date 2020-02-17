Директора санатория на Кубани подозревают в мошенничестве на 60 млн рублей

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы на Кубани возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении директора одного из санаториев в Анапе. Он подозревается в незаконном расширении территории санатория за счет муниципальной земли стоимостью около 60 млн рублей. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении директора санатория, подозреваемого в хищении прав на муниципальные земельные участки рыночной стоимостью около 60 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что он увеличил площадь земельного участка, подведомственного санаторию в курортной зоне, с помощью поддельного постановления администрации Анапы.