СМИ: подруга Павленского заявила, что Гриво сам прислал ей интимное видео

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Российский художник-акционист Петр Павленский, помещенный под стражу в воскресенье в связи с публикацией видео интимного характера, отказывается от предоставленных ему адвокатов. Об этом в понедельник сообщил телеканал LCI со ссылкой на свои источники.

По его данным, Павленский выразил пожелание, чтобы его защищал только его личный адвокат Хуан Бранко, которому он доверяет. Однако, как отмечал ранее сам Бранко, в настоящий момент власти Франции отказывают ему в праве вести это дело.

Также, сообщает телеканал, в ходе допроса 29-летняя девушка Павленского Александра де Таддео призналась, что экс-кандидат в мэры Парижа от правящей партии Бенжамен Гриво отправил ей интимное видео. При этом она опровергла причастность к его публикации и распространению в сети. Кроме того, отмечается, что в воскресенье полиция провела обыск в квартире де Таддео.

Российский художник-акционист Петр Павленский на своей странице в Facebook разместил ссылку на интернет-ресурс с видео, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа от партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво. В своем сообщении россиянин заявил, что на этих кадрах, где невозможно доподлинно установить личность автора, фигурирует именно Гриво. Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.

На фоне возникшего скандала Гриво объявил о прекращении участия в предвыборной гонке и заявил о подаче жалобы в полицию Парижа за "вмешательство в личную жизнь" и "распространение изображений сексуального характера без согласия".

В субботу днем полиция задержала Павленского при выходе из отеля в 16-м районе Парижа. Он находился в розыске со 2 января за "причинение ущерба в составе организованной банды". По данным источников в полиции, 31 декабря Павленский стал участником драки. В настоящий момент Павленский и его подруга находятся под стражей.