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Обвиняемый в нападении на акции на росгвардейца Баршай не признал вину в суде

Согласно обвинительному заключению, Андрей Баршай разбежался, сгруппировался и прыгнул на сотрудника Росгвардии
Андрей Баршай Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Андрей Баршай
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции протеста 27 июля прошлого года в Москве Андрей Баршай не признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, где слушается уголовное дело по существу.

Согласно обвинительному заключению, Баршай "действуя умышленно, разбежался, сгруппировался и прыгнул на Козлова (сотрудник Рогсвардии - прим. ТАСС). Тем самым нанес травму потерпевшему".

"Вину не признаю", - сказал Баршай в суде после речи прокурора.

Ранее в ходе заседания обвиняемый заявил о плохом самочувствие и ему вызвали скорую помощь, в заседании был объявлен перерыв. Приехавшие врачи сказали, что он может принимать участие в судебном заседании, температуры у него нет.

Баршай обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля 2019 года в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 20 человек, некоторым из них уже вынесены приговоры.

Теги
Россия
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