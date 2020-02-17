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В Петербурге разыскивают восьмилетнюю девочку, которая не вернулась домой

По данным полиции, ребенок до пропажи мог конфликтовать с родителями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Петербургские полицейские ищут восьмилетнюю девочку, которая утром в понедельник ушла из дома во Фрунзенском районе города и до сих пор не вернулась, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ребенка также ищут волонтеры.

"Полиция Фрунзенского района Петербурга устанавливает местонахождение 8-летней девочки, которая 17 февраля около 10 часов утра ушла из дома по адресу: Южное шоссе, дом 51, корпус 3", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, ребенок до пропажи мог конфликтовать с родителями, однако ранее девочка самостоятельно не уходила из дома.

Как сообщается в официальном паблике в социальной сети "Вконтакте" поискового отряда "Лиза Алерт", к поискам ребенка также подключились волонтеры.

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РоссияСанкт-Петербург
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