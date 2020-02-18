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В пригороде Баку горит торговый центр

О причинах возгорания пока не сообщается

БАКУ, 18 февраля. /ТАСС/. Пожар вспыхнул во вторник в крупнейшем торговом центре азербайджанской столицы "Садарак". Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

"На горячую линию МЧС поступила информация о пожаре в торговом центре "Садарак" в Гарадагском районе Баку. На место ЧП немедленно были направлены соответствующие силы Государственной службы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска ИЧС", - говорится в сообщении.

Пожарные приступили к тушению огня. О причинах возгорания пока не сообщается.

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