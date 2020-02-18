Адвокат еще одного фигуранта дела "Сети" подал апелляцию на приговор

ПЕНЗА, 18 февраля. /ТАСС/. Защитник Максима Иванкина, осужденного в Пензе по делу террористической организации "Сеть", Константин Карташов подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом адвокат сообщил во вторник ТАСС.

Ранее свои жалобы на приговор направили адвокаты четырех фигурантов дела "Сети" - Дмитрия Пчелинцева, Ильи Шакурского, Армана Сагынбаева и Михаила Кулькова.

"Направил первоначальную жалобу на четырех страницах. Повторная жалоба будет обширной, с учетом мотивировочной части приговора", - сказал Карташов.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Пчелинцев был осужден на 18 лет колонии строгого режима, Шакурский - на 16 лет, Чернов - на 14 лет, Иванкин - на 13 лет, Кульков - на 10 лет, Куксов - на девять лет колонии общего режима, Сагынбаев - на шесть лет колонии общего режима.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.