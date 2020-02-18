Высший суд Вены одобрил экстрадицию экс-чиновника Минкультуры в Россию

ВЕНА, 18 февраля. /ТАСС/. Высший земельный суд Вены подтвердил решение Земельного суда Вены об экстрадиции из Австрии в Россию экс-чиновника российского министерства культуры Бориса Мазо. В удовлетворении апелляции защиты Мазо на решение 15 октября 2019 года экстрадировать его в Россию было отказано, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в австрийском суде.

В России Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

До этого в отношении Пирумова и Мазо уже расследовалось уголовное дело, получившее название "дело реставраторов". 9 октября 2017 года Пирумов и Мазо были приговорены к 1,5 года колонии каждый, но освобождены в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. После приговора Мазо уехал в Испанию, позднее был задержан в Австрии.

В ноябре 2019 года Австрия задержала в Вене Мазо по запросу Испании. Россиянина тогда освободили под залог в €25 тыс. и запретили покидать Австрию. Его обязали оставаться по официальному адресу регистрации в Вене и быть доступным для суда. Венский суд еще не рассматривал вопрос об экстрадиции Мазо в Испанию. Испанские стражи порядка подозревают Мазо в отмывании денег, в частности в приобретении недвижимости за €4 млн на средства, которые, как предполагается, были получены незаконным путем.