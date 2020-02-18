Прокуратура Парижа открыла два предварительных расследования в отношении Павленского

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Парижская прокуратура начала во вторник два предварительных расследования в отношении художника-акциониста Петра Павленского, задержанного во Франции 16 февраля.

Как сообщили в прокуратуре, одно расследование связано с подозрениями в совершении Павленским нападения с применением оружия. По данным источников в полиции, 31 декабря прошлого года россиянин стал участником драки. Он находился в розыске со 2 января за "причинение ущерба в составе организованной банды".

Второе расследование связано с распространением Павленским видео интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво. По этому делу проходит также подруга акциониста - 29-летняя Александра де Таддео, которой был адресован видеоролик. По словам юристов, Павленскому может грозить два года лишения свободы и штраф в размере €60 тыс. Это наказание предусмотрено статьей Уголовного кодекса Франции о "распространении информации или изображений сексуального характера, касающихся частного лица, без его разрешения".

Прокуратура потребовала предварительного заключения под стражу Павленского и его спутницы.

Скандальное видео

На прошлой неделе художник-акционист Павленский на своей странице в Facebook разместил ссылку на интернет-ресурс с видео, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа от партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво. В своем сообщении россиянин заявил, что на этих кадрах, где невозможно доподлинно установить личность автора, фигурирует именно Гриво. Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей непристойное видео со своим участием.

На фоне возникшего скандала Гриво объявил о прекращении участия в предвыборной гонке и заявил о подаче жалобы в полицию Парижа за "вмешательство в личную жизнь" и "распространение изображений сексуального характера без согласия".