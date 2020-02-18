Защита участника незаконной акции 27 июля Баршая не собирается обжаловать его приговор

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты участника несанкционированной акции 27 июля, студента МАИ Андрея Баршая, который в четверг был приговорен к условному сроку, не будет обжаловать его приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Светлана Байтурина.

"Мы пока с нашим подзащитным детально этот вопрос не обсуждали, но, скорее всего, мы не будем обжаловать этот приговор", - сказала она.

Мещанский районный суд Москвы во вторник приговорил студента МАИ Андрея Баршая к трем годам колонии условно за применение насилия в отношении бойца Росгвардии.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 20 человек, большинству из них уже вынесены приговоры.