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Павленскому выдвинули обвинение по делу о распространении интимного видео

Его адвокат заявил, что Павленского отпустят под судебный контроль

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Французское следствие предъявило обвинение российскому художнику-акционисту Петру Павленскому по делу о незаконном распространении видео интимного характера. Об этом во вторник сообщил его адвокат.

"Моему клиенту предъявили обвинение по делу, связанному с экс-кандидатом в мэры Парижа Гриво, он будет отпущен под судебный контроль", - отметил юрист.

Ранее обвинения по этому же делу были предъявлены подруге художника 29-летней Александре де Таддео, которую также отпустили под судебный контроль.

Скандальное видео

На прошлой неделе акционист Павленский на своей странице в Facebook разместил ссылку на интернет-ресурс с видео, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа от партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво. В своем сообщении россиянин заявил, что на этих кадрах, где невозможно доподлинно установить личность автора, фигурирует именно Гриво. Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей непристойное видео со своим участием.

На фоне возникшего скандала Гриво объявил о прекращении участия в предвыборной гонке и заявил о подаче жалобы в полицию Парижа за "вмешательство в личную жизнь" и "распространение изображений сексуального характера без согласия".

Поджигатель Банка Франции

Это не первое расследование французской юстиции, касающееся Павленского. В январе 2019 года парижский суд признал его виновным в поджоге в октябре 2017 года одного из парижских филиалов Банка Франции (Banque de France). Тогда суд приговорил его к трем годам тюремного заключения (из них два года - условно). При этом суд оставил россиянина на свободе, поскольку он уже провел 11 месяцев в предварительном заключении.

В мае 2017 года Павленский получил политическое убежище во Франции, переехав туда с семьей после начала расследования в РФ по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы "Театра.doc" Анастасии Слониной.

В России также расследовался поджог подъезда здания ФСБ в Москве. Он был совершен в 2015 году Павленским, разместившим затем видео этой акции в интернете.

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