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В Мексике усилилась активность вулкана Попокатепетль

Власти призвали население не допускать попадания пепла в дома

МЕХИКО, 18 февраля. /ТАСС/. Мексиканские специалисты зарегистрировали всплеск активности вулкана Попокатепетль, расположенного рядом со столицей страны. За последние 24 часа он произвел 234 выброса пепла, газа и пара, кроме того, в его кратере произошли девять взрывов, сообщил во вторник Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий.

По оценкам экспертов, речь идет о периоде наибольшей активности вулкана в феврале. Действующий уровень угрозы - средний - в районе Попокатепетля изменен не был. Власти призвали население не приближаться к вулкану, особенно к его кратеру, и не допускать попадания пепла в дома.

Попокатепетль, находящийся примерно в 70 км от Мехико, входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики. Высота колосса, который в ясную погоду отлично виден из многих районов мегаполиса, достигает 5,42 км. В начале января министр национальной обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль заявил, что активность вулкана не несет серьезной угрозы населению.

Теги
Мексика
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