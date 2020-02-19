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В Оренбурге возбудили второе уголовное дело в связи с обрушением моста

По новому делу о халатности к ответственности могут привлечь должностные лица Главного управления дорожного хозяйства области

ОРЕНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили новое уголовное дело - о халатности - после обрушения моста в Оренбурге в декабре 2019 года. Об этом в среду ТАСС сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Ольга Аникеева.

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"По ч. 1 ст. 293 ("Халатность") УК РФ по требованию прокуратуры СК возбудил еще одно уголовное дело", - сказала она.

К ответственности по статье "Халатность" могут быть привлечены должностные лица Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области. Виаудк находился на балансе этой организации.

Параллельно ведется следствие по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Вечером 2 декабря виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге, частично обрушился. Мост был на реконструкции, в месте производства работ действовало поэтапное ограничение движения транспортных средств. После обрушения путепровода в Оренбурге на неделю ввели режим ЧС муниципального масштаба, возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияОренбургская область
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