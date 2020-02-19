Полиция нашла плантацию конопли под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в деревне Вайялово вблизи Гатчины в Ленинградской области металлический ангар, который был оборудован для выращивания конопли. В управлении МВД по Санкт-Петербургу и области журналистам сообщили, что наркосодержащие растения были конфискованы.

"Под металлическим ангаром обнаружили и изъяли 105 кустов. Кроме того, в полицию для проверки на причастность к незаконной деятельности были доставлены двое арендаторов указанного ангара, 34 и 37 лет, оба - местные жители", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, после проверки и экспертизы изъятых растений было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества группой лиц или в особо крупном размере"). Доставленные в полицию мужчины официально задержаны на основании статьи 91 УПК. В ведомстве отметили, что один из задержанных был ранее судим. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

В полиции также предоставили фото и видео из ангара. На них видно, что помещение оборудовано лампами, тепловыми пушками и вентиляторами для поддержания в ангаре необходимой температуры, а для горшков с растениями предусмотрен специальный утеплитель с ячейками.