В Саратове эвакуировали сотрудников мэрии и гордумы из-за подозрительного автомобиля

САРАТОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудников администрации и городской думы эвакуировали в среду из здания в центре Саратова из-за неизвестного автомобиля с иностранными номерами, заехавшего на территорию ведомственного гаража, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"На территорию гаража заехал неизвестный автомобиль с иностранными номерами. Вызвали полицию, силовыми ведомствами проводятся необходимые мероприятия. Здания мэрии и городской думы эвакуированы, оцеплены", - заявили в администрации Саратова.