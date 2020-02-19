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В Саратове эвакуировали сотрудников мэрии и гордумы из-за подозрительного автомобиля

Инцидент возник из-за того, что на территорию ведомственного гаража заехал неизвестный автомобиль с иностранными номерами

САРАТОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудников администрации и городской думы эвакуировали в среду из здания в центре Саратова из-за неизвестного автомобиля с иностранными номерами, заехавшего на территорию ведомственного гаража, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"На территорию гаража заехал неизвестный автомобиль с иностранными номерами. Вызвали полицию, силовыми ведомствами проводятся необходимые мероприятия. Здания мэрии и городской думы эвакуированы, оцеплены", - заявили в администрации Саратова.

Теги
РоссияСаратовская область
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