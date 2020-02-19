Около 4 млн рублей и $2,5 тыс. украли у бывшего сотрудника МВД в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Неизвестные в форме сотрудников ГИБДД напали в Москве на пенсионера МВД, ограбили его и скрылись на его автомобиле Lexus. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне человек в форме сотрудника ГИБДД остановил в Москве автомобиль потерпевшего, с сообщниками доехал к нему домой и там ограбил", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что неизвестные забрали около 4 млн рублей; $ 2,5 тыс, а также угнали автомобиль Lexus.

По словам собеседника агентства, потерпевшим оказался бывший старший оперуполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, который в настоящее время находится на пенсии.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что накануне в Новой Москве четверо неизвестные отобрали у мужчины внедорожник Lexus и скрылись за рулем этой машины. Другие подробности в пресс-службе столичной полиции не привели.