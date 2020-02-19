{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 4 млн рублей и $2,5 тыс. украли у бывшего сотрудника МВД в Москве

Также неизвестные похитили его автомобиль Lexus

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Неизвестные в форме сотрудников ГИБДД напали в Москве на пенсионера МВД, ограбили его и скрылись на его автомобиле Lexus. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне человек в форме сотрудника ГИБДД остановил в Москве автомобиль потерпевшего, с сообщниками доехал к нему домой и там ограбил", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что неизвестные забрали около 4 млн рублей; $ 2,5 тыс, а также угнали автомобиль Lexus.

По словам собеседника агентства, потерпевшим оказался бывший старший оперуполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, который в настоящее время находится на пенсии.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что накануне в Новой Москве четверо неизвестные отобрали у мужчины внедорожник Lexus и скрылись за рулем этой машины. Другие подробности в пресс-службе столичной полиции не привели.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Районные суды Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва
Сообщения о минировании поступили в более 11 судов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС