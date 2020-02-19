Экс-глава района ХМАО получил условный срок за коррупцию на 33 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы Советского района. Он получил условный срок за превышение полномочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры в среду.

Бывшего главу района Сергея Удинцева задержали в начале 2018 года. В отношении него были возбуждены четыре уголовных дела о превышении должностных полномочий, которые были объединены в одно производство.

"Осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности в государственных органах и учреждениях, а также в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года", - говорится в сообщении.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, совершенное главой органа местного самоуправления") и ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Незаконное вмешательство в деятельность юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения").

Как уточняет прокуратура, осужденный с ноября 2012-го по март 2015 года через угрозы и уговоры, заставил гендиректора "Отделстроя", выступающего подрядчиком по муниципальному контракту, заключить фиктивные договоры на выполнение работ при строительстве городского стадиона. "В дальнейшем организацией за выполненные собственными силами работы на счета "фирм-однодневок" было перечислено более 33 млн рублей. В последующем, вмешиваясь в предпринимательскую деятельность данной компании, в мае 2015 года, он вынудил гендиректора расторгнуть контракт на строительство жилого дома, заключив его с иным подрядчиком", - уточняется в сообщении.