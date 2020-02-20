В МЧС сообщили, что угрозы для жизни пострадавших при ЧП с самолетом Ан-2 в Магадане нет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Угрозы для жизни пассажиров и пилотов, пострадавших в результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Магадане, нет. Об этом сообщил старший оперативной группы Главного управления МЧС России по Магаданской области Иван Яцков, видеокомментарий которого с места ЧП распространила пресс-служба МЧС.

"На борту было 14 человек, семь пострадали. Все доставлены в больницу. В настоящий момент их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал он.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что на аэродроме Магадан-13 при взлете совершил жесткую посадку частный самолет Ан-2. По предварительной информации спасателей, он ударился хвостом о землю. Источник в экстренных службах уточнил, что пилот посадил самолет на брюхо, после того как самолет не смог набрать высоту.

Всего на борту было 14 человек, в том числе 11 пассажиров. Все они доставлены в больницу для осмотра. По данным МЧС, пострадали семь человек.

Аэродром работает в штатном режиме.