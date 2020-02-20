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Жесткая посадка Ан-2 в Магадане

Уголовное дело возбудили после жесткой посадки самолета в Магадане

В результате инцидента пострадали семь человек

ТАСС, 20 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане, которая произошла утром в четверг, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России по факту жесткой посадки самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна"), - говорится в сообщении.

По информации управления СК, самолет совершил жесткую посадку в 10:45 по местному времени (03:45 мск) недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

"Следствием рассматривается в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования", - уточняется в сообщении.

По данным следствия, на борту находилось 12 пассажиров и два члена экипажа. Ранее власти области сообщали об 11 пассажирах и трех членах экипажа. Пострадавшие направлены в больницы города.

Теги
РоссияМагаданская областьЖесткая посадка Ан-2 в Магадане
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