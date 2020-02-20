У пятерых пострадавших при жесткой посадке Ан-2 диагностировали переломы позвоночников

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Врачи Магаданской областной больницы, куда были доставлены пострадавшие пассажиры совершившего аварийную посадку самолета Ан-2, диагностировали у пяти человек компрессионные переломы позвоночников. Об этом сообщил в четверг журналистам министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов.

В четверг утром экстренную посадку сразу после взлета на аэродроме в Магадане совершил самолет с тремя членами экипажа и 11 пассажирами на борту - вахтовиками горнодобывающей компании "Т-цемент", летевшими в поселок Сеймчан Среднеканского района Магаданской области для работы. Пострадавшие были оперативно госпитализированы, состояние одного из них диагностировали как тяжелое. По предварительной информации спасателей, высота падения составила около 10 метров. Прокуратура начала проверку по факту падения воздушного судна.

"Обследованы 12 человек, пятеро госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника, еще пятеро отпущены на амбулаторное лечение домой и два в процессе обследования. Состояние пострадавших средней тяжести", - сообщил министр и добавил, что человек, чье состояние изначально диагностировали как тяжелое, вне опасности. По окончательным выводам врачей, его состояние оценивается как среднетяжелое.

Как сообщил журналистам заместитель председателя правительства Магаданской области Дмитрий Косов, причина аварии неизвестна. В настоящее время ведется работа по ее выявлению.

"Двух пилотов отправят на освидетельствование. Дальнейшая работа обследователей покажет, почему произошел инцидент <...> У комитета, который сейчас расследует инцидент, есть все механизмы для точного определения причины аварии", - рассказал Косов.

Компания "Т-цемент", которой принадлежит самолет, занимается добычей золота и ведет геологоразведочные работы в Магаданской области и Якутии. Компания самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений - от проведения геологоразведочных работ до строительства и эксплуатации.

Аэродром "Магадан-13" открылся в 1940 году и был базовым аэропортом на территории Магаданской области в то время. После строительства и открытия аэропорта "Сокол" порт "Магадан-13" стал обслуживать регулярные местные, служебные и чартерные рейсы. Взлетно-посадочная полоса около 1450 метров, покрытие грунтовое.