СМИ: преступник из Ханау занимался спортивной стрельбой

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 10 человек в западногерманском Ханау увлекался стрельбой и имел документы на оружие. Об этом сообщила в четверг газета Die Welt со ссылкой на представителя городских властей.

По данным издания, предполагаемый преступник занимался спортивной стрельбой.

Всего в Ханау погибли 11 человек, включая самого предполагаемого стрелка. Около 22:00 (00:00 мск) мужчина сначала открыл огонь в кальянной на западе города, убив нескольких человек, и скрылся на автомобиле. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двоих человек, одним из которых, по предварительным данным, является сам стрелок.

Мотивы действий мужчины пока неизвестны. Полиция исходит из того, что он действовал один. Стражи порядка временно задержали отца подозреваемого. По информации "Бильд", стрелок был правым экстремистом.