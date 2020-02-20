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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Прения сторон по делу об издевательствах над Рамилем Шамсутдиновым пройдут 26 февраля

На состоявшемся в четверг заседании обвиняемый Руслан Мухатов изменил свои первоначальные показания и признал вину частично

ЧИТА, 20 февраля. /ТАСС/. Читинский гарнизонный военный суд назначил на 26 февраля прения сторон по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в октябре 2019 года солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Об этом сообщил ТАСС адвокат Шамсутдинова, проходящего по этому делу потерпевшим, Равиль Тугушев.

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В декабре 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части в Забайкальском крае. Шамсутдинов, пострадавший во время стрельбы Евгений Графов и еще несколько военнослужащих проходят по этому делу в качестве потерпевших. Подсудимым является Руслан Мухатов. 14 февраля Читинский военный гарнизонный суд начал слушания по делу и назначил рассмотрение уголовного дела в общем порядке.

"Судебное следствие закончено. На 26 февраля назначены прения сторон", - сказал адвокат, добавив, что на заседании в четверг были зачитаны показания сторон, а Мухатова допросили.

"Изначально он [Мухатов] признавал вину по всем эпизодам, сегодня попытался изменить показания, вину признал частично", - отметил Тугушев.

Мухатова обвиняют в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Сам Шамсутдинов не присутствует на суде, поскольку находится в Москве, куда его этапировали для прохождения психиатрической экспертизы.

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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